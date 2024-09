A- A+

ASSINATURA BB e outras estatais aderem a Pacto pela Diversidade do Ministério da Gestão A presidente do BB implementou uma série de medidas voltadas à diversidade desde que assumiu o posto, em janeiro do ano passado

O Banco do Brasil e outras empresas estatais federais assinam nesta quarta-feira, 4, a adesão ao Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).



As empresas se comprometem, pelos termos do acordo, a promover atitudes de bem-estar através de melhores condições de trabalho; a combater a discriminação; e valorizar a cultura inclusiva.

O objetivo do pacto é aprimorar políticas públicas e implementar ações afirmativas que promovam a pluralidade nas empresas públicas.

"A adesão ao Pacto DEI se soma a outras ações práticas que nos colocam como importante aliado na promoção de uma sociedade mais igualitária", disse a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em nota.



"Mais uma vez reafirmamos nosso compromisso com a diversidade, questão central da nossa estratégia, e que tem demonstrado impacto positivo para clientes, funcionários, fornecedores e demais parceiros estratégicos, contribuindo para a inclusão financeira e a geração de trabalho e renda."

Primeira mulher, negra e LGBTQIAPN+ a comandar o BB, Tarciana implementou uma série de medidas voltadas à diversidade desde que assumiu o posto, em janeiro do ano passado. Uma delas foi a criação de um comitê estratégico voltado ao tema, com o mesmo peso dos que definem as políticas de crédito, por exemplo.

O banco também criou um programa de diversidade, além de ser embaixador de três movimentos ligados ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, e que promovem ações de equidade racial e de gênero, trabalho decente e crescimento econômico.

O BB tem o objetivo de ter 30% dos cargos de liderança ocupados por mulheres até 2025, e 30% deles ocupados por pretos, pardos, indígenas e outras etnias sub-representadas em cargos de liderança no mesmo período.



Veja também

Petrobras Petrobras está "confortável" com preços de combustíveis, diz presidente da estatal