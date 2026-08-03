A- A+

Banco do Brasil BB e Pagaleve lançam nova experiencia de crédito para e-commerce Integração conecta crédito, meios de pagamento e experiência digital em uma única jornada

O Banco do Brasil, em parceria com a fintech Pagaleve, líder em soluções de parcelamento via Pix, lança uma nova experiência de crédito para o e-commerce que integra pagamento e financiamento diretamente na tela de pagamento das lojas virtuais.

A novidade nasce da conexão entre o Banco e a startup investida pelo BB Ventures, em mais uma iniciativa alinhada à estratégia de inovação aberta da instituição para gerar valor para os clientes.

A solução vem para transformar a experiência de crédito no ambiente online, combinando conveniência, inovação e uma jornada de contratação mais simples e intuitiva. No momento da compra, ao selecionar a forma de pagamento “Parcelamento via Pix” da Pagaleve, o cliente passa a visualizar de forma simples e integrada as condições de parcelamento disponíveis. E para clientes do Banco do Brasil, são ofertadas opções de financiamento em até 60 vezes, ampliando a capacidade de compra da pessoa física em categorias de maior valor agregado.

A oferta é feita por meio da integração da Pagaleve com o BB Pay, que permite a identificação automática do cliente via API, em tempo real, e o acesso personalizado ao crédito do Banco.

A integração gera valor para as lojas parceiras da Pagaleve ao viabilizar aumento de conversão e impulsionar vendas de tickets mais altos, especialmente em segmentos nos quais o prazo estendido é decisivo para a conclusão da compra.

Para o Banco, representa a expansão da distribuição do crédito, de forma sustentável, em ambientes digitais de grande escala. O modelo conecta, em um único fluxo, meios de pagamento, crédito e experiência digital com resposta imediata.

“Estamos avançando na integração entre crédito e meios de pagamento, levando ao cliente uma experiência mais simples, transparente e eficiente no momento da compra. Essa parceria amplia o acesso ao crédito de forma responsável e fortalece a presença do Banco do Brasil no e-commerce digital”, afirmou Viviane Silva, executiva de financiamentos do BB.

Disponível em lojas dos segmentos de vestuário, eletroeletrônicos, informática, móveis, eventos, joias, perfumaria, entre outros, a nova solução conjunta reforça o posicionamento do Banco do Brasil na evolução do crédito digital e amplia o alcance comercial da rede da Pagaleve.

Para fortalecer a visibilidade da iniciativa e ampliar o engajamento com o público, o Banco do Brasil destaca, no site, algumas lojas parceiras já integradas. Em breve, mais lojas parceiras estarão disponíveis.

Veja também