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Crédito BB e Uber lançam cashback progressivo para financiamentos de veículos no âmbito do Move Brasil Segundo o banco, a cada 12 parcelas pagas, os aderentes da linha de crédito poderão receber um cashback direto na conta corrente

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 26, que irá oferecer, em parceria com a Uber, um cashback para clientes que aderirem a financiamentos de veículos novos no âmbito do programa Move Brasil - Táxi e Aplicativos, lançado pelo Governo Federal em maio.



Segundo o banco, a cada 12 parcelas pagas, os aderentes da linha de crédito poderão receber um cashback direto na conta corrente. O bônus será gradual e progressivo. Ele poderá alcançar até 3,5 parcelas do financiamento.



Para ter acesso ao benefício, o cliente precisa financiar um veículo novo pelo BB no âmbito do programa, manter as parcelas em dia e completar uma média mínima de 240 viagens por mês pela plataforma Uber. A parceria tem abrangência nacional.

"Essa parceria reflete a capacidade do Banco do Brasil de estruturar soluções completas, que conectam crédito, tecnologia e relacionamento para gerar valor para todos os envolvidos", afirma o diretor de Clientes Varejo PF do BB, Marcelo Gomes, em nota. O diretor de Business Development da Uber no Brasil, Marco Cruz, afirma que a parceria reforça o compromisso da empresa em promover mais acesso à mobilidade e melhores oportunidades para o setor.

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