EXPANSÃO BB expande capital do BB Ventures e amplia escopo do programa a partir de 2026 Programa passará a incorporar as temáticas de bioeconomia, ASG (Ambiental, Social e Governança) e DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão)

O Banco do Brasil irá expandir em R$ 300 milhões o capital previsto para seu programa de Corporate Venture Capital (CVC), o BB Ventures, a partir de 2026. Com o adicional, o montante destinado à iniciativa passará para até R$ 500 milhões.

Os planos do banco preveem a ampliação do escopo de atuação do programa, lançado em 2020. Ele passará a incorporar as temáticas de bioeconomia, ASG (Ambiental, Social e Governança) e DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão).

"A expansão do programa reforça o compromisso do banco em se manter como protagonista no ecossistema de inovação e startups, ampliando nossa capacidade de capturar oportunidades e gerar valor por meio de soluções inovadoras, sempre alinhadas à nossa estratégia de negócios, às transformações do mercado e às demandas apresentadas por nossos clientes", afirma o diretor de negócios digitais do BB, Rodrigo Vasconcelos.

Desde sua criação, o BB Ventures já avaliou mais de mil startups O portfólio atual conta com 51 empresas investidas, distribuídas em cinco Fundos de Investimento em Participações (FIPs). São três fundos multicotistas, geridos por SP Ventures, Astella e Indicator Capital, e dois exclusivos do Conglomerado BB, sob gestão da MSW Capital e Vox Capital.



