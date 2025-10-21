A- A+

Banco do Brasil BB inicia renegociação de dívidas com base na MP do crédito rural Banco do Brasil afirma que uma segunda etapa da regularização de operações, com uso de recursos subsidiados, terá início em breve

O Banco do Brasil começa a ofertar a partir desta terça-feira (21), a contratação de operações com base na MP do crédito rural (1.314/25), com o uso de recursos livres. A nova linha poderá ser solicitada por produtores rurais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, e cooperativas agropecuárias.

"Com a nova linha BB Regulariza Agro, com fonte de recursos livres do Banco do Brasil, o produtor vai poder liquidar, amortizar e alongar dívidas de custeio, investimento e CPRs, inclusive as que já foram prorrogadas, renegociadas ou que estejam adimplentes, em regiões impactadas com perdas de safra decorrentes de eventos adversos e que causaram aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR)", detalha o banco, em nota.

Segundo o BB, o valor a ser regularizado será definido conforme a necessidade e situação de cada cliente. O prazo pode chegar a até nove anos, incluindo período de até um ano de carência.

"São condições que trazem alívio no fluxo de caixa e previsibilidade financeira para o produtor rural, seja ele um agricultor familiar, médio ou grande produtor. Agora, o objetivo do BB é ajudar as famílias e as empresas do campo a renegociar suas dívidas, regularizar suas obrigações e retomar a produção", afirma o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do BB, Gilson Bittencourt, também em nota. "O agro é estratégico para o Banco e vamos seguir apoiando o setor com responsabilidade e visão de longo prazo."

O BB afirma que uma segunda etapa da regularização de operações, com uso de recursos subsidiados, terá início em breve. Também diz que oferece outras possibilidades de soluções de dívidas para produtores e cooperativas cujos débitos não se enquadrem nos critérios da MP.

