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Banco do Brasil BB já negociou mais de R$ 16,5 bilhões no âmbito do Desenrola Banco ressalta condições negociais e informações de interesse público sobre as renegociações, além de dar dicas de educação financeira e alertas contra fraudes

Desde o início de maio, o BB já renegociou R$ 16,5 bilhão em dívidas de seus clientes. O valor considera as quatro frentes do Novo Desenrola Brasil, além de renegociações realizadas com clientes do BB que não fazem parte do programa.

"Nossa atuação negocial une eficiência operacional à gestão responsável do crédito, reforçando o compromisso do Banco do Brasil com a inclusão e a sustentabilidade financeira", afirma Tarciana Medeiros, presidenta do BB.

"Ao aliar a agilidade dos canais digitais com o suporte qualificado do atendimento dos nossos funcionários, temos proporcionado aos nossos clientes a oportunidade de reorganizar seus orçamentos de forma ágil e segura. É assim que fortalecemos um relacionamento de longo prazo: combinando educação financeira e gerando valor seja para pessoas físicas, pessoas jurídicas e para os produtores rurais", complementa Tarciana.

Especificamente no Desenrola Famílias, foram realizadas operações com 392 mil clientes pessoas físicas, totalizando R$ 3,3 bilhões em dívidas renegociadas. Para demais clientes pessoas físicas, não contidos no âmbito do programa, foram realizadas operações com mais 562 mil clientes, que renegociaram R$ 6,1 bilhões.

No âmbito do Desenrola Pessoa Jurídica, R$ 4,3 Bilhões desembolsados no âmbito do Pronampe e do Procred para 34 mil empresas atendidas desde maio. No Desenrola FIES, já foram R$ 2,65 bilhões de dívidas renegociadas de 49 mil clientes.

No Desenrola Rural, desde o início das operações já foram realizadas operações na ordem de R$ 149,7 milhões para 8,9 mil clientes. Cabe destacar que o BB emitiu comunicado ao mercado no dia 22 de julho sobre a MP 1376/2026, que trata sobre a renegociação de dívidas rurais aos clientes afetados por eventos climáticos extremos ou por redução dos preços de comercialização. A íntegra deste comunicado pode ser acessada neste link.

Serviço aos clientes

O BB oferece a seus clientes a possibilidade de renegociar dívidas diretamente pelo WhatsApp oficial do BB (61 4004-0001), com descontos que podem chegar a 90%, além de condições facilitadas de pagamento.

A partir do contato pelo WhatsApp, com uso da senha pessoal, a renegociação pode ser concluída ali mesmo, de forma ágil. E os clientes ainda contam com atendimento especializado realizado por atendentes da Central de Relacionamento BB, garantindo suporte humano durante todo o processo de negociação, de forma simples, segura e digital, aos clientes que precisarem de consultoria específica.

O BB oferece ainda o acesso às negociações por outros canais, como o aplicativo da instituição, Internet Banking, pelos telefones 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais localidades) e ainda na rede de agências.

O Banco do Brasil incentiva hábitos financeiros mais saudáveis e reafirma seu papel como agente de desenvolvimento econômico e social, oferecendo soluções responsáveis que apoiam a regularização de dívidas, a recuperação do equilíbrio financeiro e o planejamento do futuro com mais segurança.

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