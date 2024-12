A- A+

inclusão BB lança cartão com audiodescrição para clientes com deficiência visual O cartão tem tecnologia bluetooth de baixa potência que se conecta ao celular do cliente através dos aplicativos BB ou Ourocard

O Banco do Brasil lançou nesta quarta-feira, 11, um cartão com uma espécie de audiodescrição para clientes que possuem algum grau de deficiência visual. Com bandeira Visa, o chamado BB Voz vocaliza cada passo do pagamento, para que o cliente consiga entender em qual etapa está.

O cartão tem tecnologia bluetooth de baixa potência que se conecta ao celular do cliente através dos aplicativos BB ou Ourocard. Na compra, o cliente recebe orientações a cada passo da compra.

A solução estará disponível para clientes autodeclarados deficientes visuais que solicitarem o cartão Ourocard Visa Infinite a partir de sexta-feira, 13, dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Os demais cartões Ourocard Visa receberão o produto a partir de fevereiro.

"Essa iniciativa significa diversidade na prática, com o nosso propósito de sermos próximos e relevantes para os nossos clientes com deficiência visual", diz em nota o vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores do banco, Geovanne Tobias.

"Nossa missão é transformar a experiência de pagamento em algo cada vez mais acessível e seguro. A colaboração com o Banco do Brasil no BB Voz é um exemplo claro de como a tecnologia pode ser usada para empoderar e incluir, quebrando barreiras no mercado financeiro", afirma a vice-presidente da Visa no Brasil, Vanessa Antunes.

