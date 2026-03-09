Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
renegociação de dívidas

BB se junta a Mutirão da Febraban de renegociação de dívidas, em meio à alta da inadimplência

Descontos podem chegar a 90%, conforme o perfil e a situação de cada cliente

Reportar Erro
BB se junta a Mutirão da Febraban de renegociação de dívidas, em meio à alta da inadimplênciaBB se junta a Mutirão da Febraban de renegociação de dívidas, em meio à alta da inadimplência - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Banco do Brasil abriu uma nova campanha de renegociação de dívidas, em meio à escalada da inadimplência em um cenário de juros restritivos. Segundo a instituição financeira, os descontos podem chegar a 90%, conforme o perfil e a situação de cada cliente.

O processo é conduzido pelos canais de atendimento do banco. O gerente executivo da Unidade de Cobrança e Reestruturação de Ativos do BB, Daniel Brum, explica que o cliente não precisa enviar documentos. "Caso a renegociação não esteja disponível de forma automática, o cliente deve procurar sua agência de relacionamento para atendimento personalizado", comenta.

Leia também

• Feirão Limpa Nome começa nesta segunda (23) com descontos de até 99%; saiba como negociar dívidas

• Tesouro paga R$ 257,7 mi em dívidas de estados e municípios em janeiro

• Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet

A iniciativa é parte do Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O programa se estende até 31 de março.

Desde o início dos mutirões, em 2019, o sistema bancário brasileiro já repactuou mais de 35,6 milhões de contratos de consumidores com dívidas negativadas, de acordo com a Febraban. Foram 2,6 milhões apenas em 2025.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter