renegociação de dívidas BB se junta a Mutirão da Febraban de renegociação de dívidas, em meio à alta da inadimplência Descontos podem chegar a 90%, conforme o perfil e a situação de cada cliente

O Banco do Brasil abriu uma nova campanha de renegociação de dívidas, em meio à escalada da inadimplência em um cenário de juros restritivos. Segundo a instituição financeira, os descontos podem chegar a 90%, conforme o perfil e a situação de cada cliente.

O processo é conduzido pelos canais de atendimento do banco. O gerente executivo da Unidade de Cobrança e Reestruturação de Ativos do BB, Daniel Brum, explica que o cliente não precisa enviar documentos. "Caso a renegociação não esteja disponível de forma automática, o cliente deve procurar sua agência de relacionamento para atendimento personalizado", comenta.

A iniciativa é parte do Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O programa se estende até 31 de março.

Desde o início dos mutirões, em 2019, o sistema bancário brasileiro já repactuou mais de 35,6 milhões de contratos de consumidores com dívidas negativadas, de acordo com a Febraban. Foram 2,6 milhões apenas em 2025.



