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Banco do Brasil BB supera R$ 650 milhões em negócios no Move Brasil Atuação impulsiona a renovação de veículos e fortalece a parceria com motoristas

O Banco do Brasil alcançou a marca de R$ 650,9 milhões em negócios no Move Brasil Táxis e Aplicativos, iniciativa que amplia o acesso ao crédito para motoristas profissionais e estimula a renovação da frota utilizada no transporte individual de passageiros.

Desde o lançamento, já foram mais de 6 mil motoristas com propostas aprovadas em 778 municípios de todas as regiões do país, com valor médio de R$ 108,1 mil por empréstimo.

Do total de negócios, 53% das propostas foram originadas nos canais digitais e 47% diretamente na rede de agências, combinando uma atuação fígital que integra conveniência, comodidade, relacionamento, atendimento personalizado e assessoria financeira.

A iniciativa contribui para ampliar a participação feminina no setor. Com condições diferenciadas para mulheres, já foram beneficiadas 392 motoristas, com R$ 41,4 milhões em propostas de financiamentos, fortalecendo o empreendedorismo feminino, promovendo inclusão produtiva e diversidade.

“Os resultados refletem a evolução contínua do portfólio de soluções de crédito do Banco do Brasil, impulsionada por avanços e melhorias em processos, jornadas, inteligência analítica, modelos de oferta e análise de crédito”, afirmou a presidenta do BB, Tarciana Medeiros.

A atuação também reforça a estratégia do BB de fomentar novas oportunidades na carteira de crédito pessoa física, expandindo negócios no segmento de financiamento de veículos e contribuindo para a geração sustentável de resultados diretos e indiretos nesse mercado.

“Ao combinar crédito, inovação, mobilidade urbana e sustentabilidade, o Banco do Brasil reforça o seu compromisso com o desenvolvimento de soluções que geram impacto positivo para os clientes, contribuem para a renovação da frota e apoiam a modernização e a melhoria dos serviços de transporte prestados à população”, acrescentou Tarciana.

Além do financiamento, os clientes contam com a assessoria especializada do Banco do Brasil e acesso a um amplo ecossistema de soluções financeiras, seguros e serviços voltados à proteção patrimonial e ao fortalecimento da atividade profissional.

A simulação e a contratação do financiamento podem ser realizadas nas agências e app do BB, de forma simples e ágil.

A linha de crédito Move Brasil oferece condições diferenciadas, com financiamento de veículos, incluindo modelos elétricos, híbridos, flex ou a etanol, no valor de até R$ 150 mil, com prazo de pagamento de até 72 meses, incluída carência de até 6 meses, e taxas de juros de 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% ao mês para homens.

Parceria Banco do Brasil e Uber

No conjunto de soluções e benefícios adicionais às condições do Move Brasil, ressalta-se a parceria estabelecida entre o Banco do Brasil e a Uber, que contempla a possibilidade de concessão de um cashback de até 3,5 parcelas ao longo do contrato, de acordo com o valor, prazo e pontualidade do financiamento, valorizando o relacionamento com os motoristas.

Em outra frente de negócios voltada à expansão do financiamento de veículos, destaca-se a parceria estratégica do BB com o Banco Votorantim, que fortalece a troca de experiências, incorporação de conhecimentos, desenvolvimento de soluções e a adoção das melhores práticas de mercado.

Essa parceria se concretiza no projeto conjunto de financiamento de veículos zero quilômetro desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, no qual as instituições já realizaram aproximadamente R$ 1,1 bilhão em operações de financiamento de veículos no período, consolidando uma atuação integrada e sinérgica na geração de resultados para o conglomerado.

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