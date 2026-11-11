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BB: Taxa de inadimplência (90 dias) é de 6,08% no 3º trimestre

Na pessoa jurídica, o indicador do BB encerrou setembro em 3,44%, ante 3,40% do final do terceiro trimestre de 2025

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Agências do Banco do Brasil em Pernambuco realizam mutirão para crédito de veículosAgências do Banco do Brasil em Pernambuco realizam mutirão para crédito de veículos - Foto: Assessoria/Divulgação

O Banco do Brasil encerrou o terceiro trimestre do ano com taxa de inadimplência de 6,08%, considerando os atrasos acima de 90 dias. O número teve nova alta na comparação com o segundo trimestre, quando havia ficado em 5,61%. Há um ano, o indicador estava em 4,51%.

Por segmento, a inadimplência (90 dias) em pessoa física ficou em 9,14% no terceiro trimestre, ante 6% há um ano. No segmento, o destaque negativo seguiu com os cartões de crédito, no qual a taxa de inadimplência bateu em 16,35%, ante 8,89% há um ano.

Na pessoa jurídica, o indicador do BB encerrou setembro em 3,44%, ante 3,40% do final do terceiro trimestre de 2025.

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No agronegócio, a carteira que tem apresentado mais problemas de calotes dentro do BB, a taxa de inadimplência ficou em 6,92%, ante 4,84% há um ano.

Sobre a alta no segmento, o BB ressalta no balanço que a inadimplência é concentrada em médios e grandes produtores, na soja, no milho e na pecuária, principalmente no Centro-Oeste.

Inadimplência curta

A taxa de inadimplência mais curta, para atrasos acima de 90 dias, terminou o terceiro trimestre em 8,05%, de 7,66% em julho e 6,47% em um ano.

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