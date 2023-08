BBC anuncia venda dos estúdios históricos de Maida Vale

A- A+

A BBC anunciou nesta segunda-feira (14) a venda do complexo de estúdios Maida Vale em Londres, famoso por ter participado de muitos artistas, incluindo os Beatles.

A rede britânica informou em um comunicado que vendeu o lendário local para os produtores britânicos Tim Bevan e Eric Fellner, ao compositor Hanz Zimmer e seu sócio Steven Kofsky.

"Estamos muito felizes em garantir uma venda que permitirá um futuro brilhante e animado da criação musical neste edifício emblemático", afirmou em um comunicado Lorna Clarke, diretora de música da BBC, a respeito dos estúdios que o grupo adquiriu em 1933.

Os novos compradores expressaram "a autoridade de perpetuar o legado da BBC em Maida Vale", acrescenta o comunicado.

Os estúdios, no bairro da zona oeste de Londres de mesmo nome, receberam estrelas como os Beatles, Led Zeppelin ou Beyoncé.

No local também foram gravadas as cultuadas "Peel Sessions", do DJ e apresentador John Peel.

Veja também

fortuna Veja quais são os países com mais bilionários per capita. Brasil está na lista