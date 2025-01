A- A+

TERMELÉTRICA BBF inicia operação de termoelétrica alimentada com biocombustível proveniente da palma Segundo nota da companhia, a energia gerada na usina com o uso de biocombustível proveniente da palma atenderá às localidades ligadas ao distrito de Água Branca

O Grupo BBF (Brasil BioFuels) iniciou na terça-feira, 28, a operação da nova Usina Termoelétrica UTE BBF Água Branca, ainda na condição de teste.

Segundo nota da companhia - que é a maior produtora de óleo de palma da América Latina -, a energia gerada na usina com o uso de biocombustível proveniente da palma atenderá às localidades ligadas ao distrito de Água Branca, pertencente ao município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

"A perspectiva é fornecer energia a cinco comunidades ao redor da sua operação e uma população de 5 mil pessoas", diz a empresa, acrescentando que a capacidade será de 1 MWh (megawatt/hora) de geração de energia renovável.

A BBF informa ainda que o novo empreendimento foi viabilizado por meio do leilão de energia 03/2021.

Atualmente, a BBF garante presença em cinco Estados do Norte na geração de energia nos sistemas isolados - ou seja, que não estão interligados ao sistema elétrico nacional -, sendo quatro usinas no Acre, seis no Amazonas, 12 em Rondônia, uma no Pará e uma em Roraima.

"As usinas em operação do Grupo BBF possuem capacidade de geração de 87 MWh e geram energia para mais de 145 mil moradores de localidades isoladas na região Amazônica", informa na nota.

Todas elas são alimentadas com biocombustíveis oriundos da palma, o que contribui para limpar a matriz energética, diz a BBF.

"A nova usina, por exemplo, deve evitar a queima de cerca de 1 milhão de litros de combustível fóssil por ano na região, eliminando a emissão de cerca de 2,6 mil toneladas de carbono anualmente na atmosfera."



Veja também