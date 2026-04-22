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Banco Central

BC adia publicação dos dados do fluxo cambial para esta quinta, 23, devido ao feriado

Estatísticas do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) também serão publicadas hoje

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Sede do Banco Central do Brasil, em BrasíliaSede do Banco Central do Brasil, em Brasília - Foto: Raphael Ribeiro/Banco Central

O Banco Central (BC) informou nesta quarta-feira, 22, que adiou para quinta, 23, a publicação dos dados do fluxo cambial, que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira. O adiamento ocorreu em virtude do feriado prolongado. A divulgação será feita às 14h30. As estatísticas do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) também serão publicadas nesta quinta-feira, no mesmo horário.

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