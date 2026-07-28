BC: alta dos preços das exportações contribuiu para déficit menor da C/C
Déficit nas transações correntes passou de US$ 5,177 bilhões em junho de 2025 para US$ 2,330 bilhões em junho deste ano
O chefe do departamento de estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, afirmou que a alta dos preços das exportações contribuiu para reduzir o déficit registrado na conta corrente em junho de 2026, em relação ao mesmo mês do ano passado.
"A redução para um pouco mais da metade teve a contribuição fundamental do aumento do superávit do balanço comercial de bens, especialmente do aumento dos preços internacionais dos produtos que o País tem exportado", afirmou nesta terça-feira, 28, durante coletiva para comentar as estatísticas do setor externo referentes ao sexto mês do ano.
O déficit nas transações correntes passou de US$ 5,177 bilhões em junho de 2025 para US$ 2,330 bilhões em junho deste ano, segundo dados divulgados nesta manhã pelo BC.
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Rocha observou que no mês houve crescimento no preço tanto de bens exportados quanto importados pelo Brasil. No caso das exportações, destacou o efeito sobre os envios de petróleo.
12 meses
Ao comentar as estatísticas, o chefe do departamento do BC também ressaltou que o déficit acumulado em 12 meses pela conta corrente voltou a diminuir em junho, para US$ 61,350 bilhões, depois de um trimestre de estabilidade ao redor de US$ 64 bilhões.