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Banco Central BC altera norma sobre participação em operações no mercado aberto As alterações passarão a valer nas operações efetuadas a partir de 30 de novembro

O Banco Central publicou nesta quinta-feira (19) alterações nas resoluções que versam sobre a participação em operações no mercado aberto. Segundo a autoridade monetária, as mudanças visam ampliar a participação de instituições financeiras nas operações do BC e atualizar procedimentos operacionais do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). As alterações passarão a valer nas operações efetuadas a partir de 30 de novembro.

Entre as mudanças está a criação de um procedimento facultativo para readequação dos valores financeiros de operações compromissadas com livre movimentação dos títulos realizadas pelo BC. Segundo a autarquia, o mecanismo permitirá que, em condições previamente definidas, seja promovido o realinhamento entre o valor da operação e o valor de mercado dos títulos envolvidos, o que contribuirá para a participação de um maior número de instituições nesse instrumento.

As mudanças também preveem a ampliação do acesso aos depósitos voluntários a prazo mantidos no BC. As instituições financeiras não liquidantes no Selic, como cooperativas de crédito, poderão utilizar diretamente esse instrumento para aplicação de recursos, por intermédio de seus liquidantes-padrão.

"A medida visa contribuir para uma gestão mais eficiente da liquidez pelas instituições financeiras por meio desse instrumento complementar de atuação no mercado aberto", diz o BC, em nota.

Foram feitos ainda ajustes operacionais e a atualização de procedimentos e nomenclaturas no regulamento do Selic, com foco em maior automação, segurança operacional e alinhamento às práticas operacionais atualmente adotadas pelo mercado financeiro.

"As medidas têm como objetivo aprimorar a administração da liquidez do sistema financeiro e promover maior competitividade e inclusão entre os participantes do mercado. A iniciativa também está alinhada às ações da Agenda BC", diz o BC.

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