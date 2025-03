BC analisa documentos de pedido de compra do Banco Master pelo BRB

A- A+

O Banco Central está pronta para iniciar a primeira etapa da análise da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciado na sexta-feira.

Os documentos relativos ao negócio já foram protocolados na autarquia.

Agora, o regulador do sistema financeiro irá passar um pente-fino no material para avaliar se estão presentes todos os elementos necessários para a operação.

O prazo máximo para essa análise é de 360 dias, mas só começa a contar após a presença de todos os elementos necessários à instrução processual.

Caso a documentação esteja incompleta, o BC abrirá um prazo para o envio do restante do material.

Assim que o regulador constatar que a instrução processual está completa, informará à instituição que entrou com o pedido sobre o prazo para análise e decisão do pedido.

A avaliação do negócio entre BRB e Banco Master seguirá o rito normal das operações de aquisição de instituições financeiras.

O processo é de responsabilidade do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, mas sua aprovação final depende do aval da diretoria colegiada do BC.

A operação de aquisição do Master pelo banco que pertence ao governo do Distrito Federal tem gerado uma série de especulações na Faria Lima e em Brasília.

O Master tem uma operação agressiva e, no mercado, o questionamento sobre sua sustentabilidade já vem de bastante tempo.

Nos últimos meses, a dúvida sobre a capacidade do Master de honrar os compromissos assumidos com os investidores que compraram títulos com a promessa de rendimentos de até 140% do CDI, (Certificado de Depósito Bancário, a taxa de juros que os bancos cobram entre si), provocou uma série de boatos sobre a quebra do banco.

O Master não publicou o balanço em dezembro, o que acentuou a tensão.

Veja também