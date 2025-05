BC anuncia sistema que permite bloquear abertura de contas fraudulentas

A- A+

O Banco Central (BC) anunciou nesta segunda-feira um novo serviço que vai permitir o bloqueio da abertura de novas contas para evitar fraudes bancárias.

O objetivo da medida é evitar a abertura de contas fraudulentas, com identidade falsa, ou a inclusão de um novo titular em contas conjunta.

Este novo serviço vai começar a funcionar a partir de 1º de dezembro de 2025.

O cidadão vai poder informar, de forma opcional, a todo o Sistema Financeiro Nacional, que não deseja abrir novas contas (corrente, de poupança ou de pagamento).

O serviço vai estar disponível na área da conta do Meu BC, no site da instituição. A opção poderá ser ativada ou desativada a qualquer momento e por tempo indeterminado. O sistema também vai informar e quantas vezes as instituições financeiras consultaram sua permissão para abrir novas contas.

Valores a receber

O BC também anunciou que o pedido de restituição do Sistema Valores a Receber (SVR) será automatizado.

Com a nova função, será possível seu dinheiro automaticamente, sem a necessidade de consultas frequentes.

Veja também