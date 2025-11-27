A- A+

Banco Central BC aprova Nelson Souza como novo presidente do BRB após antecessor ser afastado pela Justiça Novo comandante da instituição já foi presidente da Caixa Econômica Federal

O Banco Central (BC) aprovou nesta quarta-feira a indicação do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Souza para presidência do Banco de Brasília (BRB). Ele assume a vaga de Paulo Henrique Costa, afastado do cargo por decisão judicial após operação da Polícia Federal (PF) sobre compras de carteiras Master pelo banco público.

A primeira opção anunciada pelo governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, era o superintendente da Caixa em Brasília, Celso Eloi Cavalhero. No entanto, o governador recuou e optou pelo nome de Nelson Souza.

“Meu compromisso é defender o BRB e trabalhar junto com os mais de cinco mil empregados do Conglomerado BRB para fazer com que a instituição siga sendo forte, sólida e que dê ainda mais orgulho à população de Brasília. Faremos um choque de gestão, em parceria com os órgãos de controle, sempre observando a legislação", afirmou o novo presidente do BRB em nota divulgada nesta quarta.

Antes da aprovação no BC, Nelson Souza foi sabatinado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que aprovou o nome dele, assim como o plenário da Casa, na tarde desta terça-feira.

Documentos internos da área de Supervisão do Banco Central (BC) apontam que o BRB teve que fazer “registros contábeis sem respaldo documental” para se enquadrar em regras do setor financeiro, após comprar carteiras de crédito do Master.

A Polícia Federal (PF) investiga suspeitas de irregularidades na venda pelo Master — cujo presidente, Daniel Vorcaro, foi preso na segunda-feira — para a instituição financeira estatal controlada pelo governo do Distrito Federal.

Apenas entre julho de 2024 e outubro de 2025, foram transferidos ao grupo Master o correspondente a R$ 16,7 bilhões pelo BRB, de acordo com investigadores.

A área técnica do Banco Central apontou, em documentos internos, que o “elevado apetite por aquisições” gerou impactos operacionais na estatal.

Todos os bancos precisam manter uma certa quantidade de capital próprio para cobrir os riscos que eles assumem ao emprestar dinheiro. Isso é medido por um índice, que varia conforme o porte da instituição, mas que precisa ser seguido pelos bancos.

Os técnicos do BC constaram, porém, que os índices do BRB já vinham perto do limite mínimo, principalmente em decorrência da aquisição dos ativos do Master, e passaram a ser negativos no início deste ano, em janeiro e fevereiro de 2025.

