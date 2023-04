BC argentino eleva taxa de juros para 81% ao ano, enquanto inflação dispara

A- A+

O Banco Central da Argentina elevou hoje a taxa básica de juros do país em 3 pontos percentuais, passando de 78% a 81% ao ano, depois que a inflação do país atingiu 104% em março na comparação anual e 7,7% na relação mensal, a mais alta nos últimos 20 anos.

A alta dos juros ficou abaixo das estimativas do mercado, que previa um avanço entre 4 e 5 pontos percentuais.

O diretório do BC argentino levou uma semana para decidir pela alta dos juros, mas a escalada do dólar blue desta semana, que chegou a avançar 40 pesos em quatro dias, foi o impulso que faltava.

Como a alta nas taxas de juros costuma ser associada à retração da economia, por implicar em um aumento do custo do crédito para famílias e empresas, foram reajustados apenas os rendimentos da Leliq e os prazos fixos. As taxas ativas, as que incidem sobre empréstimos e cartões de crédito, não foram incluídas.

Pela manhã, analistas de mercado já haviam projetado avanço das taxas de juros por causa da disparada do dólar. "Ou sobem as taxas, ou o dólar escapa e não o alcançam mais". O tipo blue disparou 9 pesos, atingindo um novo recorde.

Em uma sessão marcada pela volatilidade, o tipo blue fechou a 432 pesos, depois de ter tocado o pico de 440.

Segundo o La Nación, há tempos os economistas vinham alertando que o dólar subia menos que a inflação. Com os dados do IPC de março divulgados na última sexta-feira, acima das estimativas, gerou-se uma forte pressão da dolarização.

Poucos instrumentos em pesos conseguiram vencer a escalada de preços e o bilhete verde -um refúgio- foi percebido como "barato".

Ao longo desta semana, as notícias que chegavam inquietaram ainda mais o mercado e começaram os rumores de renúncias no gabinete econômico, que derivaram na saída de Antonio Aracre da chefia de assessores de Alberto Fernández.

O dólar oficial era cotado nesta quinta-feira a 224,29 pesos nas instituições bancária. Já o dólar blue registrou uma diferença de 93% em relação à cotação oficial.

Hoje, a Argentina convive com pelo menos seis tipos de cotações distintas para a moeda americana, algumas mais usadas do que outras.

