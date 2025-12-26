A- A+

IBCR BC: atividade econômica cresce em todas as regiões do País em outubro ante outubro de 2024 Maior aumento foi registrado no Rio de Janeiro (7,0%)

A atividade econômica cresceu em todas as cinco regiões do Brasil na comparação entre outubro deste ano e de 2024, conforme o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta sexta-feira, 26. A maior alta, de 3,2%, ocorreu na região Norte. Em seguida, aparecem Nordeste (2,6%), Centro-Oeste (1,6%), Sudeste (1,2%) e Sul (1,1%).



Dos 13 Estados acompanhados pelo BC, somente dois registraram queda no período: São Paulo (-0,9%) e Paraná (-0,6%). Nos demais houve alta.





O maior aumento foi registrado no Rio de Janeiro (7,0%). Na sequência, aparecem Amazonas (5,7%), Goiás (4,7%), Bahia (4,0%), Santa Catarina (3,1%), Espírito Santo (2,5%), Pernambuco (2,3%), Ceará (1,7%), Pará (1,7%), Rio Grande do Sul (1,3%) e Minas Gerais (1,1%).



Acumulado

Entre as regiões, no acumulado do ano, o maior crescimento é do Centro-Oeste (5,8%), seguido por Norte (3,4%), Sul (2,9%), Nordeste (2,1%) e Sudeste (1,6%).



Em 12 meses, a maior alta regional também é do Centro-Oeste (5,9%). Depois, aparecem Norte (3,9%), Sul (3,3%), Nordeste (2,5%) e Sudeste (1,6%).

Veja também