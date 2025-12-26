Sex, 26 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
IBCR

BC: atividade econômica cresce em todas as regiões do País em outubro ante outubro de 2024

Maior aumento foi registrado no Rio de Janeiro (7,0%)

Reportar Erro
Atividade econômica cresceu em todas as regiões na comparação entre outubro deste ano e de 2024Atividade econômica cresceu em todas as regiões na comparação entre outubro deste ano e de 2024 - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A atividade econômica cresceu em todas as cinco regiões do Brasil na comparação entre outubro deste ano e de 2024, conforme o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta sexta-feira, 26. A maior alta, de 3,2%, ocorreu na região Norte. Em seguida, aparecem Nordeste (2,6%), Centro-Oeste (1,6%), Sudeste (1,2%) e Sul (1,1%). 

Dos 13 Estados acompanhados pelo BC, somente dois registraram queda no período: São Paulo (-0,9%) e Paraná (-0,6%). Nos demais houve alta. 

Leia também

• Fluxo cambial total em 2025 até 19 de dezembro fica negativo em US$ 23,118 bi, mostra BC

• Governo libera saque-aniversário do FGTS a partir de segunda; veja como ter acesso

• Ibovespa opera em queda com cautela política e liquidez fraca



O maior aumento foi registrado no Rio de Janeiro (7,0%). Na sequência, aparecem Amazonas (5,7%), Goiás (4,7%), Bahia (4,0%), Santa Catarina (3,1%), Espírito Santo (2,5%), Pernambuco (2,3%), Ceará (1,7%), Pará (1,7%), Rio Grande do Sul (1,3%) e Minas Gerais (1,1%).

Acumulado
Entre as regiões, no acumulado do ano, o maior crescimento é do Centro-Oeste (5,8%), seguido por Norte (3,4%), Sul (2,9%), Nordeste (2,1%) e Sudeste (1,6%). 

Em 12 meses, a maior alta regional também é do Centro-Oeste (5,9%). Depois, aparecem Norte (3,9%), Sul (3,3%), Nordeste (2,5%) e Sudeste (1,6%).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter