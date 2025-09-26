Sex, 26 de Setembro

BC atua no mercado de câmbio apenas quando há disfuncionalidade, repete diretor

Ele fez a afirmação durante o seminário virtual "Discussão sobre Política Monetária com o Banco Central do Brasil"

O diretor de Política Econômica, Diogo GuillenO diretor de Política Econômica, Diogo Guillen - Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, repetiu nesta sexta-feira, 26, que a autarquia atua no mercado de câmbio apenas quando este apresenta alguma disfuncionalidade.

Ele fez a afirmação durante o seminário virtual "Discussão sobre Política Monetária com o Banco Central do Brasil", organizado pelo Citi, lembrando que esta também foi a direção do pronunciamento feito na quinta-feira, 25, pelo presidente da instituição, Gabriel Galípolo, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório de Política Monetária (RPM).

"Acho que o Gabriel mencionou ontem e a nossa opinião continua a ser a de que nós atuamos quando há disfuncionalidades. E nós continuaremos a fazer isso. É assim que nós fazemos coisas", garantiu Guillen nesta sexta-feira.

