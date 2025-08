BC autoriza alteração de controle societário do Safra, após saída de Esther Safra do negócio

A- A+

O Banco Central (BC) autorizou a reorganização do controle societário do Banco Safra. Após a saída de Esther Safra do negócio, o controle do banco e de suas controladas se concentra em David Joseph Safra, Jacob Joseph Safra e Vicky Safra.

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4, e é assinada pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do BC, Renato Gomes. A decisão data de 8 de maio, e tem validade desde 11 de julho.

No fim de janeiro, o Safra informou que Jacob e David compraram a participação da irmã Esther no grupo. Segundo a nota, trata-se de um "processo natural", "alinhado" com sua família e com a visão de longo prazo da instituição.

A mudança no controle societário atinge o Banco J. Safra; Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; Safra Asset; Banco Alfa; Financeira Alfa; Safra Leasing Arrendamento Mercantil; Alfa Arrendamento Mercantil; Banco Alfa de Investimento; Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários; e Safra Crédito Financiamento e Investimento.





