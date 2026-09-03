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Pix BC avalia interligar Pix com sistema de pagamentos europeu Segundo documento do BCE, tratativas estão em fase de "pré-investigação"

O Banco Central do Brasil (BC) está participando de tratativas para interligar o Pix ao sistema de pagamentos instantâneos da Europa, o TIPS.

Segundo documento do Banco Central Europeu (BCE), a possível conexão está em fase inicial, chamada de “pré-investigação”, com a participação de “alto nível” de diferentes áreas, como operacional, de segurança, técnica e legal.

A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Globo.

A etapa atual começou em junho do ano passado e está prevista para terminar este mês. Depois, conforme o documento do BCE, ainda teriam mais duas fases: exploração e realização.

Procurado, o BC não respondeu. Mas, no Relatório de Gestão do Pix 2023.2025, publicado em agosto, a autoridade monetária já havia informado que avalia a interligação do Pix com sistemas de pagamentos instantâneos de outras jurisdições, tanto por meio de modelos bilaterais, que é o caso da iniciativa com o BCE, como pela participação em hubs multilaterais, como o Nexus, iniciativa do Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Como mostrou o Globo, a China também já manifestou interesse em fazer a integração dos seus sistemas de pagamento instantâneo com o Pix.

“Essas interligações permitiriam a realização de remessas internacionais e de transações de compra com disponibilização dos recursos em moeda local em poucos segundos. A interligação de sistemas de pagamentos instantâneos tem o potencial de diminuir as tarifas, aumentar a velocidade, ampliar o acesso e melhorar a transparência de transações transfronteiriças”, disse o BC no relatório de agosto.

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