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CHINA

BC chinês promete expandir o uso internacional do yuan

PBoC também se comprometeu a resolver riscos em áreas-chave, fortalecer o apoio financeiro à expansão do consumo e "avançar de forma constante na abertura de alto nível do setor financeiro"

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Cédulas de yuanCédulas de yuan - Foto: Hector Retamal/AFP

O Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) reiterou nesta segunda-feira, 10, o compromisso de internacionalizar o uso do yuan e manter a taxa de câmbio da moeda basicamente estável, segundo comunicado oficial do Plano Quinquenal do país.

O PBoC também se comprometeu a resolver riscos em áreas-chave, fortalecer o apoio financeiro à expansão do consumo e "avançar de forma constante na abertura de alto nível do setor financeiro".

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De acordo com a nota, é preciso "conciliar abertura e segurança, reforçando a capacidade de manter a estabilidade financeira em condições de abertura".

O banco central da China também promete otimizar a infraestrutura financeira e o sistema de serviços fornecidos pelo BC.

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