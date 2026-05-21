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Bets BC começa monitoramento de bets ilegais após TCU apontar 'deficiências' em fiscalização do governo Instituições financeiras passarão a fornecer informações de transações de pessoas físicas e empresas com bets ilegais

O Banco Central (BC) iniciou nesta quinta-feira a rastrear pessoas e empresas suspeitas de atuarem como bets ilegalmente no Brasil. A medida tenta fechar o cerco para sites de apostas esportivas que operam no país sem licença, e jogos online como o Fortune Tiger (conhecido como jogo do tigrinho).

O aperto às bets ilegais vem de novas regras publicadas nesta terça-feira pelo BC.

Este monitoramento depende de adaptações das instituições financeiras que são reguladas pelo Banco Central. O prazo para adesão já começa desde já, e vai até dia 1º de dezembro.

A ideia é que as instituições repassem as informações de jogadores que fizerem depósitos em bets ilegais, e das empresas que intermediarem estes pagamentos. Ambos receberão um marcação no sistema, que tentará identificar as cadeias do mercado ilegal de bets no Brasil

O sistema utilizado será o Fraud Marker, o mesmo utilizado para avisos de golpes do Pix. Essas marcações estarão sob sigilo, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A publicação das novas regras aconteceu no mesmo dia que o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou “deficiências sistêmicas” na fiscalização de bets ilegais pelo Ministério da Fazenda.

No documento, o Tribunal aponta que o mercado ilegal movimenta entre R$ 26 bilhões e R$ 40 bilhões por ano. Esse montante representa entre 41% e 51% do dinheiro destinado a jogo no Brasil. Os dados constam de estudo da LCA contratado por bets e revisado pelo tribunal.

Segundo as regras publicadas pelo BC, as instituições financeiras têm até 30 de outubro para começar a monitorar as transações de bets ilegais com uso de criptoativos. O prazo se estende até o dia 1º de dezembro para o monitoramento de todas as transações de contas suspeitas de pertencerem a bets ilegais.

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