A- A+

BANCO CENTRAL BC: Comprometimento de renda das famílias com dívidas sobe a 29,7% em fevereiro, nível recorde Nesse contexto, governo quer lançar "novo Desenrola" esta semana

O comprometimento de renda das famílias com o pagamento de dívidas subiu de 29,5% em janeiro (dado revisado) para 29,7%, em fevereiro, mostram dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira. O patamar é recorde da série iniciada em março de 2011. Desconsiderando os financiamentos imobiliários, o aumento foi de 27,2% para 27,4% no período, também nível recorde.

O novo aumento reforça o argumento do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para o lançamento do "Desenrola 2.0", uma nova versão do programa de renegociação de dívidas que foi criado em 2023. Há uma avaliação de que os bons números da economia não estão se refletindo em avaliações positivas para Lula porque o orçamento familiar está sendo todo usado para pagar dívidas.

A ideia é permitir a troca de dívidas caras de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem garantia por uma opção mais barata, provavelmente limitada a juros de 1,99% ao mês. O governo quer lançar o programa em 1º de maio, dia do Trabalhador. O foco devem ser pessoas que ganham até cinco salários mínimos que estejam inadimplentes.

A "idade" da dívida ainda estava em discussão. Inicialmente, o governo queria limitar a elegibilidade a atrasos entre 61 a 360 dias, mas o mercado defende um prazo de 90 dias a três anos.

Os bancos interessados a aderir à iniciativa devem ter de concordar com descontos mínimos proporcionais à idade da dívida, que podem chegar a 80% ou 90% para dívidas mais antigas, mas ainda não estão definidos os percentuais.

Para aumentar a atratividade e permitir os descontos, o governo deve garantir o novo crédito por meio do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Ou seja, em caso de nova inadimplência, o Tesouro Nacional cobre o prejuízo dos bancos. Também não foi batido o martelo sobre o aporte no fundo, mas as discussões estavam girando em torno de R$ 5 bilhões a R$ 10 bilhões.

A preocupação do governo é também fazer um desenho que evite que as pessoas voltem a se endividar no curto prazo. Por isso, deve haver uma trava de seis meses para apostas em bets pelos beneficiados pelo programa. Além disso, o Ministério da Fazenda discute com os bancos "limpar o nome" dos inadimplentes só após o pagamento da primeira parcela repactuada.No Desenrola, em 2023, uma das primeiras iniciativas exigidas dos bancos participantes foi a desnegativação automática de pessoas que tinham dívidas de até R$ 100. A avaliação atual é de que essa iniciativa gerou mais repercussões negativas do que positivas, porque as pessoas voltaram a se endividar rapidamente.

Veja também