PIX BC comunica vazamento de dados cadastrais vinculados a chaves Pix sob guarda da QI SCD S.A. As informações potencialmente expostas incluem nome do usuário, CPF com máscara, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta

O Banco Central informou nesta segunda-feira (17) que um "incidente de segurança" deixou dados cadastrais vinculados a 25 349 chaves Pix "potencialmente expostos." As informações estão sob guarda e responsabilidade da QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e o vazamento ocorreu por causa de falhas pontuais no sistema da instituição, segundo a autarquia.



As informações potencialmente expostas incluem nome do usuário, CPF com máscara, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta.

"Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário", informou o BC.

O incidente ocorreu entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2025.

Pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir deste incidente serão notificadas apenas por meio do aplicativo ou internet banking da sua instituição de relacionamento. Nem o BC, nem as instituições participantes vão utilizar quaisquer outros meios de comunicação para contatar os usuários, destacou a autarquia.

"O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente", disse a nota do BC.



