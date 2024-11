A- A+

BOLETIM REGIONAL BC: Crescimento de agro e extrativa teve 'spillover' de +0,2pp para PIB de 2023 Diretamente, esses setores contribuíram com 1,5 ponto porcentual dos 2,9% de crescimento da economia no ano passado

O crescimento da agropecuária e da indústria extrativa gerou um "transbordamento" positivo de 0,2 ponto porcentual para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2023, segundo estudo do Banco Central publicado no Boletim Regional. Diretamente, esses setores contribuíram com 1,5 ponto porcentual dos 2,9% de crescimento da economia no ano passado.

"Além do seu impacto direto, o crescimento da produção de básicos afeta indiretamente as demais atividades, seja metodologicamente - pelo cálculo de margens em comércio, transporte e impostos -, seja através de efeito renda - que gera maior demanda por bens e serviços finais -, seja por efeitos ao longo da cadeia de produção, com maior demanda por insumos ou maior disponibilidade de produtos e posterior industrialização", diz o relatório.

Esses impactos são diferentes nos níveis regionais. No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o efeito total dos básicos na atividade foi maior do que 7 pontos porcentuais em 2023, segundo o BC - dos quais aproximadamente 1 ponto se deu por efeitos indiretos. Outros Estados tiveram contribuição total acima de 2,0 pontos nos básicos em 2023.

"Os resultados sugerem que transbordamentos oriundos da agropecuária sejam mais significativos que os oriundos da indústria extrativa e que os efeitos indiretos não foram desprezíveis em 2023, ajudando o crescimento da economia nacional e a explicar a dispersão de resultados entre Estados", diz o BC.

