A- A+

ÁFRICA DO SUL BC da África do Sul reduz taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,50% O corte na taxa está em linha com o previsto por analistas consultados pela FactSet

O Banco Central da África do Sul, conhecido como SARB, reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,50% ao ano, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 30. O corte na taxa está em linha com o previsto por analistas consultados pela FactSet. O presidente da instituição, Lesetja Kganyago, no entanto, ressaltou que a decisão não foi unânime.

Kganyago enfatizou que "as decisões são tomadas reunião a reunião, sem orientação futura e sem pré-compromisso com qualquer trajetória específica de taxa" para as próximas reuniões.

Para os próximos anos, porém, ele afirma que previsões internas indicam uma leve queda nas taxas, que devem se estabilizar perto de 7,25%.

Em contrapartida, Kganyago pontuou que todos os membros do Comitê do BC sul-africano demonstraram preocupação quanto "às incertezas mundiais".

"Dedicamos um tempo durante essa reunião para revisar um cenário de guerra comercial. Esse cenário envolveu um aumento universal de 10 pontos porcentuais nas tarifas dos EUA, com medidas retaliatórias por parte de outros países. O cenário mostrou uma inflação e taxas de juros mais altas globalmente, além de maior aversão ao risco nos mercados financeiros", alertou o presidente do BC sul-africano.

Sobre a inflação, Kganyago disse que o índice deve permanecer na meta de inferior da faixa alvo do país, de 3% a 6%, durante o primeiro semestre do ano. "No entanto, a inflação geral deve retornar para cerca de 4,5% posteriormente, auxiliada pela inflação subjacente, que permanece em ou abaixo do ponto médio ao longo do horizonte de previsão."



Veja também