BC da Argentina faz o 7ª corte de juros no governo Milei; taxa vai a 35% ao ano

O banco central da Argentina reduziu sua taxa básica de juros nesta sexta-feira pela primeira vez em quase seis meses, enquanto o presidente Javier Milei continua supervisionando uma desaceleração da inflação.

A autoridade monetária cortou os custos de empréstimos de 40% para 35%, de acordo com um comunicado de imprensa enviado por mensagem de texto.

A decisão é baseada no contexto de liquidez do país, na redução das expectativas de preços ao consumidor e na âncora fiscal do governo, disse o banco. A Argentina também reduziu as taxas para notas conhecidas localmente como pases de 45% para 40%.

Os títulos soberanos do país lideraram os ganhos nos mercados emergentes após as notícias, com notas com vencimento em 2030 e 2029 subindo pelo menos 0,5 centavo por dólar na manhã de sexta-feira.

Sob Milei, a inflação mensal desacelerou para 3,5% em setembro, de 25,5% em dezembro, marcando a espinha dorsal de seu sucesso político. Os números de outubro, que devem ser divulgados no dia 12 de novembro, devem cair ainda mais, de acordo com estimativas privadas.

Quando Milei assumiu o cargo pela primeira vez, ele fez uma onda de cortes de taxas para reduzir os pagamentos de juros do balanço do banco central — um requisito essencial para a eventual suspensão dos controles de moeda e capital.

A última vez que o banco afrouxou a política monetária foi em meados de maio, quando cortou os custos de empréstimos para 40% pela sexta vez, de 133% iniciais.

Após a série de cortes em junho, a Argentina mudou seu esquema de política monetária e migrou sua dívida do banco central para o Tesouro. Os movimentos visavam fechar o que a equipe econômica do país considerou uma das “torneiras” de emissão monetária que arriscava alimentar ainda mais a inflação anual.

Taxas reais positivas e um regime de moeda mais flexível são há muito tempo exigências do Fundo Monetário Internacional, ao qual a Argentina deve US$ 44 bilhões. O país tem procurado iniciar um novo programa para substituir o negociado pelo antecessor de esquerda de Milei.

Não está claro o que pode acontecer com a política monetária quando os controles de câmbio e capital forem eventualmente liberados.

