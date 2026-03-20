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Banco Central

BC da Rússia corta juros em 50 pontos-base, a 15%, e alerta sobre aumento da incerteza

Próxima decisão de juros da Rússia está marcada para 24 de abril

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Bandeira da RússiaBandeira da Rússia - Foto: Canva

O Banco Central da Rússia reduziu sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 15% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 20.

Em comunicado, o BC russo avaliou que a economia está se aproximando de uma trajetória de crescimento equilibrado e que, em fevereiro, o avanço dos preços desacelerou como previsto, após ganhar força temporariamente em janeiro. A instituição, no entanto, alertou que a incerteza em relação ao ambiente externo "aumentou consideravelmente".

"O Banco da Rússia avaliará a necessidade de um novo corte na taxa básica de juros em suas próximas reuniões, a depender da sustentabilidade da desaceleração da inflação, da dinâmica das expectativas de inflação e da análise dos riscos representados pelas condições externas e internas", disse.

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Com base na atual configuração da política monetária, o BC russo projeta que a inflação anual cairá para a faixa entre 4,5% e 5,5% em 2026, e a inflação subjacente ficará próxima de 4% no segundo semestre deste ano. Em 2027 e anos seguintes, a inflação anual permanecerá dentro da meta, segundo a instituição

A próxima decisão de juros da Rússia está marcada para 24 de abril.

O rublo russo não teve reação significativa ante o dólar. Após a decisão, por volta das 7h47 (de Brasília), o dólar caía a 83,815 rublos russos, inalterado ante o patamar de minutos antes da divulgação do BC.

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