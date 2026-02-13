A- A+

juros BC da Rússia corta juros em 50 pontos-base, a 15,5%, e promete avaliar mais reduções Rublo russo não teve reação significativa ante o dólar

O Banco Central (BC) da Rússia reduziu sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 15,5% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira (13).

Em comunicado, o BC russo avaliou que a economia continua a retomar uma trajetória de crescimento equilibrado e que os indicadores subjacentes do crescimento atual dos preços não sofreram alterações consideráveis. Com a dissipação do efeito de "fatores pontuais", a desinflação deverá prosseguir, previu a instituição.

"O Banco da Rússia avaliará a necessidade de um novo corte na taxa básica de juros em suas próximas reuniões, dependendo da sustentabilidade da desaceleração da inflação e da dinâmica das expectativas inflacionárias", disse, acrescentando que o cenário base prevê que a taxa básica média de juros se situe entre 13,5% e 14,5% ao ano em 2026, permanecendo restritiva.

Com base na atual configuração da política monetária, o BC russo projeta que a inflação anual cairá para a faixa de 4,5% a 5,5% em 2026, e a subjacente atingirá 4% no segundo semestre de 2026. Para 2027 e anos seguintes, a expectativa é de que a inflação anual permaneça dentro da meta.

A próxima decisão de juros da Rússia está marcada para 20 de março.

O rublo russo não teve reação significativa ante o dólar. Após a decisão, por volta das 7h45 (de Brasília), o dólar caía a 77,1650 rublos russos, inalterado ante o patamar de minutos antes da divulgação do BC.





