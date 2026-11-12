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Banco Central BC decreta liquidação extrajudicial da Cooperativa Administradora de Consórcios Roma De acordo com a autoridade monetária, em junho de 2026, a Roma administrava 28 grupos de consórcio, com aproximadamente 16 mil cotas ativas pertencentes a 8,3 mil consorciados

O Banco Central decretou nesta quinta-feira, 12, a liquidação extrajudicial Cooperativa Administradora de Consórcios Roma, entidade autorizada a administrar grupos de consórcio sob o regime de transição previsto na Lei nº 11.795, de 2008.

De acordo com a autoridade monetária, em junho de 2026, a Roma administrava 28 grupos de consórcio, com aproximadamente 16 mil cotas ativas pertencentes a 8,3 mil consorciados. A cooperativa ocupava a 49ª posição em termos de consorciados ativos, entre 129 instituições que compõem o segmento.

"O Banco Central constatou graves e persistentes irregularidades no modelo de atuação da administradora, relacionadas, entre outros aspectos, à comercialização das cotas de consórcio, aos elevados índices de exclusão de participantes e à estrutura de remuneração da instituição. As irregularidades apresentaram caráter estrutural e persistiram apesar das medidas de supervisão e sanção adotadas ao longo do tempo. Diante da gravidade e da recorrência dos problemas identificados e da ausência de perspectiva razoável de regularização por medidas menos gravosas, o Banco Central decidiu pela decretação da liquidação extrajudicial", detalhou a autarquia, em nota.

Ainda segundo o BC, a liquidação tem por objetivo promover a retirada ordenada da administradora do mercado, observada a legislação aplicável e resguardados os direitos dos participantes dos grupos de consórcio.

"A decretação do regime não representa conclusão definitiva quanto a responsabilidades individuais, que serão apuradas nos procedimentos próprios. Os consorciados deverão acompanhar as orientações divulgadas pelo liquidante e pelos canais oficiais da instituição e do Banco Central".

Em setembro do ano passado, o BC já havia proibido a Roma de constituir novos grupos por três anos, avançando contra a prática de prometer "retornos imediatos" nesse tipo de negócio. A decisão foi tomada em uma reunião do Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas). Em um voto complementar, o diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino, afirmou que a punição à conduta dessa administradora deveria servir como exemplo para outras entidades, deixando claro que o regulador não admitiria essas práticas.

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