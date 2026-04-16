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Banco Central BC decreta liquidação extrajudicial da Creditag por comprometimento econômico "Trata-se de cooperativa de crédito de pequeno porte, enquadrada no segmento S5 da regulação prudencial", informou o banco Central por meio de nota

O Banco Central decretou nesta quinta-feira, 16, a liquidação extrajudicial da Cooperativa de Crédito, Poupança e Serviços Financeiros (Creditag). Segundo a autoridade monetária, a decisão ocorreu por causa do "grave comprometimento da situação econômico-financeira" da instituição, que sujeitava a risco anormal os credores quirografários, que possuem créditos não garantidos.

"Trata-se de cooperativa de crédito de pequeno porte, enquadrada no segmento S5 da regulação prudencial", informou o BC, por meio de nota. "Em dezembro de 2025, a Creditag detinha aproximadamente 0,0000226% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN)."

O regulador nomeou o servidor aposentado do BC Antônio Luiz Jardim, da J&J Consultoria em Gestão e Controles Ltda., como liquidante.

Ele já trabalhou em posições do tipo nas liquidações da Um Investimentos S.A., Banco Neon S.A. e Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores de Porto Alegre (Municred).

O BC também decretou a indisponibilidade dos bens de diversos ex-administradores da Creditag: Acebíades Diogo, Alcindo Borges de Oliveira, Clarimundo José de Resende Neto, Cleuma Santos Rodrigues, Telma Oliveira Mendonça Dias, Valdine Silva Oliveira e Wolmir Ribeiro Flores.



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