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Banco Central

BC decreta liquidação extrajudicial da Frente Corretora de Câmbio

Decisão foi motivada por comprometimento financeiro e por graves violações às normas legais

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Sede do Banco Central do Brasil, em BrasíliaSede do Banco Central do Brasil, em Brasília - Foto: Raphael Ribeiro/Banco Central

O Banco Central decretou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da Frente Corretora de Câmbio S.A., com sede em São Paulo (SP). Foi a 15ª liquidação decretada pelo BC em seis meses.

"A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da corretora, bem como por graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a sua atividade", disse a autarquia, em nota.

O BC afirmou ainda que a instituição é pequena, enquadrada no segmento S4 (instituições com tamanho menor que 0,1% do PIB), e que tem baixa representatividade no Sistema Financeiro Nacional. No ranking de câmbio do BC, ocupa a 78ª posição, considerando as operações realizadas em 2025.

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"Neste período, suas operações representaram 0,021% do volume financeiro e 0,054% da quantidade de operações cursadas no SFN."


O BC também informou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais.


"O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis, a partir de hoje, os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição."

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