BC deixa de publicar projeções de crédito de instituições financeiras no REB

O Banco Central deixa de publicar a partir desta quinta-feira, 6, a pesquisa sobre perspectivas das instituições financeiras para o crédito para o ano corrente no Relatório de Economia Bancária (REB).



"Nesta edição, que se concentra nos eventos ocorridos em 2023, o REB passa a adotar uma forma de comunicação mais moderna e direta", informou o documento publicado há pouco.



Leia também • BC publica boxe do REB sobre a evolução da eficiência no SFN

A partir da edição de 2023, o REB passa a ter cinco capítulos, em vez de sete, pois deixa de apresentar temas que, segundo o BC, já estão contemplados em outros meios de comunicação (Agenda BC#, Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito e projeções de crédito do Banco Central do Brasil).



E transfere o conteúdo de crédito para o financiamento do comércio exterior do extinto capítulo de produtos cambiais para o capítulo sobre mercado de crédito. O BC informou que tornou os capítulos do REB, assim como os boxes, mais concisos.

O BC também não publica mais no REB os dados sobre o comportamento das cinco maiores instituições financeiras que atuam no Brasil, mantendo as informações referentes aos quatro maiores bancos e de forma mais detalhada, com novos recortes.

