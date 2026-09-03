BC determina liquidação de duas gestoras ligadas ao caso Master

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O Banco Central determinou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que gerenciava fundos ligados ao escândalo do Banco Master, e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, também vinculada ao banco de Daniel Vorcaro. A Trustee tem como sócio Maurício Quadrado, que participou da sociedade do Master ao lado de Daniel Vorcaro.

"A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada pela existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições", afirmou o Banco Central em comunicado.

O BC afirmou que as duas gestoras hoje têm baixa atuação no mercado e representam, em conjunto, menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional e 0,76% do volume de administração de recursos de terceiros.

A autoridade monetária disse ainda que o resultado dessas apurações poderá resultar na aplicação de sanções de "caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes". Os bens dos controladores e ex-administradores das gestoras ficam indisponíveis a partir da liquidação.

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