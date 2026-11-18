A- A+

ECONOMIA BC divulga estudo sobre os canais de transmissão da política monetária por meio do crédito Estudo analisa como a taxa Selic afeta as condições de financiamento da economia brasileira por meio do crédito bancário e do mercado de capitais

A transmissão da política monetária ocorre de forma heterogênea entre diferentes modalidades de crédito, reforça estudo publicado nesta quarta-feira, 18, pelo Banco Central. Os resultados obtidos indicam que nas operações com recursos livres, especialmente no crédito rotativo e no crédito ao consumo sem garantia, o repasse das alterações da Selic para as taxas de juros é mais elevado.

Já nas linhas com recursos direcionados, o repasse para as taxas de juros é menor, o que reduz a intensidade da transmissão por esse canal. Nesses casos, afirma, parte importante do ajuste ocorre por meio da quantidade de crédito concedida, com destaque para o crédito direcionado a pessoas jurídicas e para modalidades sujeitas a restrições nas taxas de juros, como o crédito consignado.

O estudo "Transmissão da Política Monetária por meio do Crédito: evidência teórica e empírica" analisa como a taxa Selic afeta as condições de financiamento da economia brasileira por meio do crédito bancário e do mercado de capitais. O trabalho combina revisão da literatura internacional, comparação entre países e novas estimativas para o Brasil referentes ao período de 2011 a 2025.

O documento também indica que o mercado de capitais desempenha papel relevante na transmissão da política monetária. Aponta que alterações na taxa básica de juros afetam de forma significativa as emissões de debêntures e outras formas de financiamento corporativo, em alguns casos com impacto superior ao observado em determinadas modalidades de crédito bancário, e que a ampla utilização de instrumentos indexados à taxa DI contribui para a propagação dos efeitos da política monetária tanto sobre novas emissões quanto sobre o estoque de dívida existente.

O trabalho conclui que a política monetária no Brasil se transmite com diferentes intensidades entre modalidades de crédito e instrumentos de financiamento, evidenciando a importância de considerar a diversidade do sistema financeiro brasileiro na análise dos mecanismos de transmissão da política monetária.

Veja também