canadá BC do Canadá reduz juros em 50 pb, a 3,25% ao ano, mas alerta sobre redução no ritmo de cortes A redução é a quinta consecutiva e seguiu o ritmo mais agressivo da decisão anterior

O Banco do Canadá reduziu a taxa básica de juros em 50 pontos-base (pb), a 3,25% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 11. A redução é a quinta consecutiva e seguiu o ritmo mais agressivo da decisão anterior.



Contudo, o BC canadense alertou que as próximas decisões devem observar uma "retomada do ritmo gradual" de relaxamento monetário pelos dirigentes, diante dos riscos e incertezas para o cenário econômico em 2025.

"A inflação canadense próxima de 2%, o excesso de oferta e indicadores recentes mostrando crescimento mais fraco motivaram a redução de 50 pontos-base para apoiar a economia e manter a inflação dentro da faixa de 1% a 3%", afirmou a instituição.



"Daqui para frente, a necessidade de mais cortes de juros será avaliada a cada reunião, com base em dados e perspectivas para inflação."

O BC do Canadá argumenta que uma série de medidas recentes afetará o cenário econômico local e trará mais incerteza no curto prazo, como a redução nos níveis de imigração - que deve pesar sobre o PIB e sobre a demanda - e a possível imposição de tarifas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump.



