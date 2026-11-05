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América do Sul BC do Paraguai vai devolver R$ 14 milhões a clientes do Ueno Bank Dinheiro foi bloqueado com intervenção no banco. Governo vai abrir conta temporária para depositar recursos dos 280 mil clientes que não têm conta em outro banco

Os clientes do banco digital paraguaio Ueno receberão hoje um e-mail informando o valor que terão a receber e a conta para a qual o dinheiro será transferido, segundo o jornal paraguaio Hoy. Quem possui contas em outros bancos receberá os recursos por meio dessas instituições. Para quem não tem outra conta, será aberta uma conta provisória em outro banco. Ao todo, serão transferidos 16 trilhões de guaranis ou US$ 2,6 milhões (cerca de R$ 14 milhões).

Os recursos estavam bloqueados desde terça-feira (3), quando o Banco Central do Paraguai interveio no Ueno, diante da descapitalização do banco. O episódio levou à prisão preventiva de oito executivos uo ex-executivos do banco e à renuncia do presidente e mais dois diretores da autoridade monetária, além de desencadear uma crise política. A Câmara dos Deputados analisa hoje um pedido de impeachment do presidente Santiago Penã.

"Vamos enviar um e-mail a todos os beneficiários, especificando em qual banco estão seus recursos", explicou na noite de ontem, em entrevista coletiva, o diretor do Fundo de Garantia de Depósitos, José Maciel.

Cerca de 280 mil clientes não possuem contas em outros bancos. Esse grupo será distribuído entre as instituições financeiras que manifestaram interesse em recebê-los e que abrirão contas temporárias por 90 dias para permitir que os afetados retirem seu dinheiro.

Essas contas são emergenciais e serão abertas sem as exigências habituais. Após os três meses, os bancos solicitarão os documentos e requisitos normalmente exigidos para a manutenção da conta. O cliente poderá optar por sacar o dinheiro e encerrar a conta ou mantê-la, se assim desejar.

As notificações aos clientes serão enviadas a partir de hoje pelo endereço fgdpagos\@bcp.gov.py, com os detalhes como o valor a que têm direito, eventuais dívidas vencidas que serão descontadas e o montante líquido transferido. Caso o cliente não tenha outra conta, o e-mail informará qual foi a nova conta aberta para que possa retirar seu dinheiro.

Um total de 1,9 milhão de pessoas já possuía contas em outros bancos, de acordo com o jornal.

O Banco Central do Paraguai fará transferências em bloco para os bancos, que, a partir desta sexta-feira (6), ficarão responsáveis por disponibilizar os recursos aos clientes em suas novas contas.

Os valores a serem creditados correspondem a adiantamentos do montante total coberto pelo Fundo de Garantia de Depósitos. A cobertura total é de 228,3 milhões de guaranis. Com a nova lei promulgada às pressas nesta semana, haverá um adiandamento de montantes de até 121 milhões de guaranis.

Quem tiver valores acima dessa quantia poderá resgatar o restate depois.

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