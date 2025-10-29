Qua, 29 de Outubro

JUROS

BC dos EUA corta taxa de juros em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano

A decisão ocorre em meio a segunda maior paralisação do governo dos EUA na história

O prédio do Federal Reserve, em Washington. O prédio do Federal Reserve, em Washington.  - Foto: AFP

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29.

Esta é a segunda vez que o Fed reduz as taxas de juros neste ano, após flexibilizar a política monetária em setembro.

Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperavam amplamente o corte dos juros pelo BC norte-americano na sétima reunião de política monetária de 2025.

A decisão ocorre em meio a segunda maior paralisação do governo dos EUA na história, que chegou nesta quarta ao 29º dia e manteve suspensa a publicação de dados oficiais importantes da economia dos EUA.

Para a reunião de outubro, os dirigentes do Fed tiveram acesso apenas a leitura mensal do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em setembro.

