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PIX BC e BCE iniciam avaliação para interligação entre Pix e sistema europeu de pagamento Análise se somará aos trabalhos em curso do Eurosistema para conectar o TIPS a outras infraestruturas de pagamentos instantâneos, incluindo o Nexus e os sistemas de pagamentos da Índia e da Suíça

O Banco Central e o Banco Central Europeu (BCE) iniciam nesta quinta-feira, 24, a fase de avaliação da viabilidade de interligar o Pix e o TIPS, o sistema europeu de pagamentos instantâneo.

"Considerando os significativos fluxos econômicos e financeiros entre o Brasil e a área do euro, a interligação entre Pix e TIPS poderá contribuir para pagamentos transfronteiriços mais rápidos, eficientes e de menor custo entre as duas jurisdições", afirma o BC, em nota.

Segundo a autoridade monetária, a iniciativa integra a agenda evolutiva do Pix e os esforços da autoridade monetária de interligação do sistema brasileiro de pagamentos instantâneos com infraestruturas similares multilaterais e de outras jurisdições.

Ainda de acordo com o BC, essas interligações poderão permitir a realização de remessas internacionais e de transações de compra com disponibilização dos recursos em moeda local em poucos segundos. "De forma mais ampla, a interligação de sistemas de pagamentos instantâneos tem o potencial de reduzir custos, aumentar a velocidade, ampliar o acesso e melhorar a transparência das transações transfronteiriças, em linha com os objetivos do Plano de Ação do G20 para o Aprimoramento de Pagamentos Transfronteiriços", acrescenta.

O TIPS foi criado para ser uma infraestrutura pan-europeia de liquidação instantânea em moeda de banco central, operando atualmente com o euro, a coroa sueca e a coroa dinamarquesa, com expansão prevista para outras moedas do Espaço Econômico Europeu

De acordo com o BC, a análise da interligação com o Pix se somará aos trabalhos em curso do Eurosistema para conectar o TIPS a outras infraestruturas de pagamentos instantâneos, incluindo o Nexus e os sistemas de pagamentos da Índia e da Suíça.

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