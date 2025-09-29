Seg, 29 de Setembro

BANCO CENTRAL

BC: endividamento das famílias cai a 48,6% em julho

O comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional passou de 28,0% para 27,9%

Endividamento das famílias cai a 48,6% em julho - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou passou de 48,8% em junho (dado revisado) para 48,6% em julho, informou o Banco Central. O recorde histórico foi atingido em julho de 2022, com 49,9%.

Descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento passou de 30,6% em junho (revisado) para 30,4% em julho.

O comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) passou de 28,0% (revisado) para 27,9%. Sem contar os empréstimos imobiliários, passou de 25,9% (revisado) para 25,8%.

BNDES
O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas aumentou 0,3% em agosto, na comparação com julho, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 450,038 bilhões, uma alta de 7,5% em 12 meses

As linhas de financiamento agroindustrial do BNDES cresceram 0,3% em agosto. O financiamento de investimentos aumentou 0,3%, enquanto o crédito para capital de giro caiu 0,9% na mesma comparação.

