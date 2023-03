BC faz acenos à Fazenda e diz que arcabouço fiscal "crível" pode ajudar na queda dos juros

A- A+

O Banco Central aliviou um pouco o tom na Ata do Copom divulgada nesta quarta-feira (22) e fez acenos ao Ministério da Fazenda. Apesar de dizer que “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste”, caso a inflação não caia, os membros do BC mandaram um recado à equipe econômica, dedicando um parágrafo inteiro da Ata defendendo a divulgação do arcabouço fiscal.

No parágrafo 18, o BC destaca que “a materialização de um cenário com um arcabouço fiscal sólido e crível pode levar a um processo desinflacionário mais benigno através de seu efeito no canal de expectativas, ao reduzir as expectativas de inflação, a incerteza na economia e o prêmio de risco associado aos ativos domésticos”.

Ou seja, a divulgação do arcabouço, pode sim fazer com que o Banco Central tenha mais confiança em reduzir a taxa de juros. O Copom, porém, no mesmo parágrafo, pondera que "não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a apresentação do arcabouço fiscal, uma vez que a primeira segue condicional à reação das expectativas de inflação, às projeções da dívida pública e aos preços de ativos". Ou seja, também enfatiza que a simples divulgação não significa que os juros cairão imediatamente, mas que o arcabouço, se for sólido, ajudará no processo.

Para efeito de comparação, na Ata de fevereiro, o BC falou, no mesmo parágrafo 18, em "conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal", o que demandaria maior atenção da política monetária.

"A conjuntura, particularmente incerta no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta em horizontes mais longos, demanda maior atenção na condução da política monetária. O Comitê avalia que tal conjuntura eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Nesse cenário, o Copom reafirma que conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas."

