BC: Fluxo cambial total em 2024, até 1º de março, é positivo em US$ 2,565 bi

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,565 bilhões em 2024, até o dia 1º de março, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 7tg. Em 2023, o resultado foi positivo em US$ 11,491 bilhões.



No acumulado do ano até a semana passada, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 4,620 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 99,394 bilhões e retiradas no total de US$ 104,014 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo em 2024 é positivo em US$ 7,85 bilhões, com importações de US$ 37,581 bilhões e exportações de US$ 44,767 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 4,526 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 7,722 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 32,520 bilhões em outras entradas.



Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 321 milhões na semana passada, informou o BC.



Entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 963 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 11,940 bilhões e vendas no total de US$ 12,904 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 642 milhões, com importações de US$ 4,759 bilhões e exportações de US$ 5,402 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 664 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,084 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 3,654 bilhões em outras entradas.

