ECONOMIA

BC: Fluxo cambial total em dezembro, até o último dia 26, é negativo em US$ 8,410 bilhões

O fluxo cambial brasileiro foi negativo em US$ 5,047 bilhões na semana passada

Banco Central divulga dados preliminares do fluxo cambial brasileiro, que registrou saída líquida de dólares em dezembroBanco Central divulga dados preliminares do fluxo cambial brasileiro, que registrou saída líquida de dólares em dezembro - Foto: Reprodução / X

O Brasil teve fluxo cambial negativo de US$ 8,410 bilhões em dezembro, até a última sexta-feira (26), segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira (2).

Em novembro, houve saída líquida de US$ 7,071 bilhões.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 15,047 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 61,796 bilhões e vendas no total de US$ 76,843 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo comercial foi positivo em US$ 6,637 bilhões em dezembro, até o dia 26. As importações somaram US$ 18,423 bilhões, e as exportações, US$ 25,060 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 2,309 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 5,974 bilhões em pagamento antecipado (PA), e US$ 16,777 bilhões em outras entradas.

De 22 a 26 de dezembro de 2025
O fluxo cambial brasileiro foi negativo em US$ 5,047 bilhões na semana passada, de acordo com o BC. Entre os dias 22 e 26 de dezembro, o canal financeiro teve saída líquida de US$ 5,816 bilhões.

O canal comercial registrou entrada de US$ 770 bilhões

O segmento financeiro teve compras de US$ 13,597 bilhões e vendas de US$ 19,413 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No canal comercial, as importações somaram US$ 4,154 bilhões. As exportações atingiram US$ 4,923 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 351 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 1,753 bilhão em pagamento antecipado (PA) e US$ 2,820 bilhões em outras entradas.

