A- A+

Banco Central BC: inadimplência média no crédito livre cai a 5,7% em março, de 5,8% em fevereiro Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 4,4% (revisado, de 4,3%) para 4,3%

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre caiu de 5,8% em fevereiro (revisado, de 5,5%) para 5,7% em março, informou o Banco Central (BC). A taxa para pessoas físicas passou de 7,2% (revisado, de 6,9%) para 7,0%. A das empresas diminuiu de 3,6% (revisado, de 3,3%) para 3,5%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, recuou de 2,7% (revisado, de 2,6%) para 2,6%, de fevereiro para março.

Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 4,4% (revisado, de 4,3%) para 4,3%

Juro médio

A taxa média de juros no crédito livre caiu de 48,4% (revisado de 48,6%) em fevereiro para 48,3% em março, informou o Banco Central nesta segunda-feira. Em março de 2025, a taxa era de 43,9%.

O juro médio do crédito livre para pessoas físicas oscilou de 61,9% (revisado de 62,0%) para 61,5%. A taxa cobrada das empresas caiu de 24,7% (revisado de 24,9%) em fevereiro para 24,6%.

A taxa do cheque especial recuou de 146,3% (revisado de 147,0%) para 137,9%. A do crédito pessoal total saiu de 53,5% para 54,8%

O juro médio no crédito para aquisição de veículos passou de 27,3% para 26,6%.

A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 32,9% (revisado de 33,0%) para 33,1%. Em março de 2025, estava em 31,2%.

O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 24,2% para 24,1% O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque. Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento



Veja também