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Banco Central

BC: Índice de Basileia do Sistema Financeiro atinge 17,24% em dezembro/2025 (17,32% em junho)

Instituições financeiras brasileiras precisam obedecer a um índice mínimo de 8%

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Banco Central do BrasilBanco Central do Brasil - Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 17,24% em dezembro de 2025, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre do ano passado, divulgado nesta segunda-feira, 25, pelo Banco Central (BC). Em junho do ano passado, o índice era de 17,32% (revisado, de 17,36%).

O Índice de Basileia é um conceito internacional, definido pelo Comitê de Basileia, que estabelece uma relação mínima entre o Patrimônio de Referência (PR) e os ativos ponderados pelo risco (RWA) dos bancos.

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As instituições financeiras brasileiras precisam obedecer a um índice mínimo de 8%. Isso significa que, para cada R$ 100 que um banco empresta, precisa ter pelo menos R$ 8.

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