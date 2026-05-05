BC: Inflação voltou a crescer com guerra no Oriente Médio, mas corte de juros foi decisão "adequada"
Autoridade monetária não indicou quais devem ser as próximas decisões sobre juros
O Banco Central (BC) destacou nesta terça-feira a necessidade de manter a cautela diante de um cenário de incerteza elevada com a guerra no Oriente Médio e expectativas de inflação desancoradas na ata para justificar a redução da taxa Selic de 14,75% para 14,50% ao ano.
A redução da taxa básica de juros na última semana repete o movimento realizado em março, quando foi iniciado o ciclo de "calibração" dos juros. Mesmo com a queda, a Selic permanece em níveis bastante elevados, no maior patamar desde outubro de 2006, em um esforço do Copom para alcançar a meta de 3,0% da inflação.
Na ata, o comitê destaca que os conflitos no Oriente Médio pode trazer instabilidades para o preço de commodities, com reflexos nas economias globais. Também no cenário externo, permanece uma incerteza em relação às ações econômicos dos Estados Unidos.
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“A incerteza com relação ao cenário externo seguiu em níveis elevados. Além das indefinições em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas, colaborou para esse cenário a permanência de incertezas com relação à política econômica dos Estados Unidos”, diz o documento.
Segundo o BC, as expectativas de inflação, que seguiam em trajetória de declínio, voltaram a subir após o início dos conflitos.
“ As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes, que seguiam em trajetória de declínio, subiram após o início dos conflitos no Oriente Médio, permanecendo acima da meta de inflação em todos os horizontes. Desde a reunião anterior ficou evidente uma desancoragem adicional das expectativas de inflação para horizontes mais longos, em particular para o ano de 2028", detalha a ata.