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Banco Central BC inicia avaliação de viabilidade para integrar Pix com sistema de pagamento europeu Banco Central afirma que interligação permitir a realização de remessas internacionais e de transações de compra com disponibilização dos recursos em moeda local em poucos segundos

O Banco Central do Brasil (BC) e o Banco Central Europeu (BCE) iniciam nesta quinta-feira uma fase de avaliação da viabilidade de interligação entre o Pix e o TIPs, sistema de pagamentos instantâneos da Europa. Segundo o BC, as instituições avaliarão aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e de negócio relacionados à interligação das duas infraestruturas públicas de pagamentos.

O BC afirma que, considerando os fluxos econômicos e financeiros entre o Brasil e a área do euro, a interligação entre Pix e TIPS poderá contribuir para pagamentos transfronteiriços mais rápidos, eficientes e de menor custo entre as duas jurisdições.

"A iniciativa integra a agenda evolutiva do Pix e os esforços do BCB de interligação do sistema brasileiro de pagamentos instantâneos com infraestruturas similares multilaterais e de outras jurisdições”, diz o Banco Central em nota.

Segundo o BC, essas interligações poderão permitir a realização de remessas internacionais e de transações de compra com disponibilização dos recursos em moeda local em poucos segundos.

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“De forma mais ampla, a interligação de sistemas de pagamentos instantâneos tem o potencial de reduzir custos, aumentar a velocidade, ampliar o acesso e melhorar a transparência das transações transfronteiriças, em linha com os objetivos do Plano de Ação do G20 para o Aprimoramento de Pagamentos Transfronteiriços (G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments).”

Em nota, o BC explicou que o TIPS foi criado para ser uma infraestrutura pan-europeia de liquidação instantânea em moeda de banco central, operando atualmente com o euro, a coroa sueca e a coroa dinamarquesa, com expansão prevista para outras moedas do Espaço Econômico Europeu.

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